Et si Dan Herzberg prenait les commandes du cinéma Eden ? Ce sera le cas le temps d’un week-end, samedi 4 et dimanche 5 novembre, durant lequel l’acteur français a une totale liberté de programmation. Et celui qui compte une filmographie impressionnante (Je compte sur vous, Chocolat, Paris la Blanche, 99 Francs, Taxi, Un village français etc.) va proposer au public sud girondin plusieurs temps forts dont une soirée hommage à Guy Jacques, réalisateur, scénariste et acteur français décédé en juillet 2016 ainsi qu’un temps d’échange avec Sonia Rolland, qui viendra présenter son métier de réalisatrice.

Le programme

Samedi 4 novembre

15h : Ciné-goûter autour du film “Zombillenium“. La projection sera suivie d’un goûter dans le hall du cinéma et d’un atelier peinture. Laura Kusznier , responsable de la médiathèque de proximité de Monségur, sera présente dans le hall pour présenter les bandes dessinées d’Arthur de Pins qui ont inspirées le film.

autour du film “Zombillenium“. La projection sera suivie d’un goûter dans le hall du cinéma et d’un atelier peinture. , responsable de la médiathèque de proximité de Monségur, sera présente dans le hall pour présenter les bandes dessinées d’Arthur de Pins qui ont inspirées le film. 19h : Buffet musical en présence de Dan Herzberg, accompagné par le Big band des classes jazz du collège de Monségur .

. 21h : Soirée hommage à Guy Jacques avec la projection de “Ze Film” avec Dan Herzberg et Clément Sibony, sorti en 2005.

23h : Soupe à l’oignon offerte à l’issue de la séance.

Dimanche 5 novembre

16h : Dan Herzberg invite Sonia Rolland à présenter son travail de réalisatrice. “Une vie ordinaire” sera projeté, avec Dan Herzberg suivi de “Rwanda, du chaos au miracle” de Sonia Rolland, à 16h45.

19h : Collation offerte (crêpes – cidre).

20h30 : Projection de “The Blues Brothers” en version originale sous titrées français.

Renseignements et réservations au 05.56.71.95.58