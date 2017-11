Deux employés récemment partis en retraite ont reçu à Arbanats la médaille du travail des mains de Maxime Bontoux, président de la société Vitisvintage.

Cette société est propriétaire de trois châteaux : Ferrand Lartigue et Grand Lartigue en appellation Saint-Émilion, et Tourteau Chollet en appellation Graves à Arbanats.

Michel Castagnet et Yanic Choury ont reçu leurs médailles dans une salle de la « Maison du Vigneron » qui jouxte le château, que les futurs médaillés ont rejointe sous une haie d’honneur formée par tous les employés du domaine. Dans cette ambiance enjouée et amicale, il a surtout été question de services professionnels qui se sont étalés durant plusieurs décennies et ont conduit à une retraite bien méritée.

Avec toutes ces médailles, on va devoir vous appeler mon général

Les administrateurs des domaines n’ont pas été avares de compliments, et on sentait bien leur sincérité : « Avec toutes ces médailles, on va devoir vous appeler mon général », ont-ils glissé à Michel Castagnet.

L’accent rocailleux, l’oeil clair vif et malicieux, l’homme avait du mal à cacher son émotion : « Au début j’étais à la terre avec mes parents à Gans, on faisait de la polyculture, de la vigne et de l’élevage, puis j’ai été chaudronnier, mais je suis revenu à la terre, j’ai l’amour de la terre », dit-il en souriant.

Ses collègues se sont exprimés pour lui rendre eux aussi hommage, et derrière chaque mot, on sentait du vécu et de la sincérité.

L’un d’eux a rappelé comment il leur a appris la dure réalité du métier de vigneron, et s’est souvenu de cette année 2011 alors que le thermomètre affichait moins 15 et qu’il était prévu de travailler à l’intérieur, Michel Castagnet avait dit : « Mais non, on va travailler dehors ça va leur faire du bien aux drôles ».

Les éclats de rire ont succédé à l’émotion et les récipiendaires ont partagé leurs médailles avec leurs familles. Tout le monde le reconnaissait, Michel Castagnet c’est un viticulteur, mais il sait tout faire et surtout il sait apprendre aux autres, et en mécanique, il sait tout dépanner. Habitant du Nizan depuis près de 20 ans, il va pouvoir profiter de sa retraite : « On s’est remis depuis plus de 10 ans à travailler les sols et la terre, et moi j’aime travailler la terre, j’aime l’odeur de la terre fraîchement retournée », ajoute t-il tout sourire en observant la vigne.

Norbert Lados