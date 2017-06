Ce week-end s’annonce festif du côté du Château Malbat lors de la journée portes ouvertes. Elle commencera à partir de 11h avec un programme dense et familial.

Dégustation, musique, jeu concours, casino des vins, balade à poney, jeux pour les enfants et bien d’autres activités seront proposées aux visiteurs. Et ce n’est pas tout, une restauration sera possible le midi (tarif : 14€) avec terrine maison-salade, pièce de bœuf à la plancha et pommes de terre paysannes, tarte aux pommes maison et un verre de vin.

À noter que le vignoble réolais en profitera pour présenter sa nouvelle cuvée “C’est la vie !”.

Renseignements et réservations au 05.56.61.02.42 ou par mail à contact@chateaumalbat.com.