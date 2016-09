Roquebrune Le Château Les Maubats ouvre ses portes

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre, les amoureux du vin pourront découvrir l’envers du décor d’un Château viticole avec les portes ouvertes des Maubats. Ces journées sont devenues incontournables, proposant des animations différentes chaque année fédérant autour du monde viticole.

Le programme de cette vingtième édition

Pour cette vingtième édition, il sera possible de visiter le vignoble et les chais avec des dégustations des vins produits par le Château. Une exposition artisanale sera à découvrir pendant les deux jours d’animation avec des sculptures en métal, des arts de la table, des meubles relookés et bien d’autres surprises. Deux espaces « massothéraphie » et « bien être par les pierres » seront à disposition.

Pour l’occasion, les Maubats présenteront leur cuvée 2013 fût de chêne, dernière du nom. « C’est un vin rouge Bordeaux supérieur qui a été élevé 12 mois en barriques françaises » explique Christophe Cadis, associé de Robert Armellin. Samedi après-midi, la visite du vignoble pourra être réalisée en calèche, de 15h à 18h. Une manière originale de présenter l’exploitation, en particulier pour les enfants. Dans un même temps, de 15h30 à 18h, Anim’Actions réalisera des performances d’improvisation théâtrales sous forme d’atelier d’initiation. Le collectif G.I.V.R.é, issu de l’association, présentera un spectacle-cabaret.

Le lendemain, c’est l’habituel marché gourmand qui s’installera au Château avec un apéritif musical où le « Quintet de Nœud » et la Chorale « Alpaga » se succéderont. Des producteurs locaux viendront pour un large choix de gastronomie avant de passer à table dans un esprit convivial (il faut apporter verres et couverts). Poï amènera son atelier de cirque qui devrait plaire aux enfants.

En pleine période de vendanges (que le Château fait intégralement à la main), les Maubats pourront aussi faire découvrir le processus de création du vin. En espérant le beau temps, qui s’était fait discret l’année dernière. Infos au 05.56.61.68.36 (Château « les Maubats », 3 les Joussaumes Nord, 33580, Roquebrune).