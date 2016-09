Bommes Le château de Rayne Vigneau organise la rencontre de l'art et du vin

Le terroir du Château de Rayne Vigneau, premier Grand Cru Classé en 1855 de Sauternes, possède d’étonnantes richesses : agates, saphirs, cristaux de roche,… annonciatrices d’un vin précieux. Caractérisé par une belle fraîcheur et une grande complexité, le Château de Rayne Vigneau a toujours produit librement son étincelant Grand Cru Classé, voguant désormais sur un nouveau tempo.

« L’art et le vin sont les joies supérieures des hommes libres », disait Aristote. C’est pourquoi aujourd’hui, le Château de Rayne Vigneau a souhaité allier l’art du vin à des œuvres d’art au caractère bien trempé.

Une exposition d’art gratuite avec dégustation des vins de la propriété

Le samedi 10 et le dimanche 11 septembre, le Château de Rayne Vigneau vous propose de venir découvrir son exposition : « L’Art du Vigneau ». De l’oeno-peinture à la peinture en 3D, du design à la sculpture en passant par le graphisme, tous les types d’art s’y retrouvent avec un point commun : la nature et les secrets d’une terre mystérieuse. Les artistes seront présents en chair et en toile: Aurodeva Guerci, Françoise Amadieu, Laurent Lafontas, Ysartiste, Les Enfants Dissidents, …

Les visiteurs sont incités à parcourir librement l’exposition « L’Art du Vigneau » et à déguster les vins de la propriété gratuitement. Inutile de prendre rendez-vous, la visite est libre de 10h à 18h.