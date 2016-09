Préchac Le château de Cazeneuve comme vous ne l'avez jamais vu

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est un programme exceptionnel qui s’annonce au château de Cazeneuve à l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Le public aura notamment la possibilité de découvrir le Château entièrement meublé d’époque mais aussi de nombreuses animations,

Le programme :

-Visite du Château entièrement meublé d’époque avec en nouveauté 2016 la boulangerie entièrement restaurée et depuis 2015 l’ouverture de la chambre de la Comtesse Emmanuel de Sabran-Pontevès, à découvrir également un Nymphée Gallo Romain (- 14m sous terre), des Sarcophages Mérovingiens, Prison, Boulangerie et Caves Médiévales avec les expositions et les collections de grands vins de Bordeaux. (Samedi et dimanche après-midi)

- Collection et démonstration de vieux outils et matériels agricoles d’autrefois à vapeur et traction animale dans le Parc du Château animées par l’association : « COUM QUAOUQUE COP ». (Samedi et dimanche)

- Concours d’Attelage organisé par l’association Régionale d’Attelage d’Aquitaine Epreuves de dressage, maniabilité, avec attelage de 2 à 4 chevaux (Dimanche)

- La Vénerie s’expose à Cazeneuve, démonstration exceptionnelle de chasse à courre avec des équipages à cheval et présentation de meutes de chiens. (Dimanche)

- Dégustation et vente de vins de Graves et Sauternes assurées par la maison du vigneron à Sauternes avec des étiquettes uniques à l’effigie du Château de Cazeneuve, de la Reine Margot et du Roi Henri IV. (Dimanche après-midi dans la cour du Château)

- Dégustation et vente de confiture par Sandrine Gondolo, confiturière.