Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le ruban a été coupé, hier, en présence des partenaires, des habitants et des associations du quartier de la Gravette, notamment. Mais Martine Calzavara, adjointe au maire en charge du social, a insisté: «Le Centre social est celui de tous les Marmandais». S’il est situé dans ce quartier, c’est après une belle rénovation de la Maison de quartier de la Gravette: ne l’appelez plus ainsi, mais «La Maison des Marmandais».

Un lieu d’échanges, un laboratoire d’initiatives

«Ici, tout le monde trouvera aide et accompagnement. Un centre social, c’est un lieu d’échanges, un laboratoire d’initiatives, d’idées, d’expression. Qui va le fréquenter? Tous ceux qui le souhaitent».

Des actions y sont déjà menées (café habitants, café parents), des associations y ont pris place, le tout coordonné par une équipe de quatre personnes, chargée d’animer ce nouveau lieu.

«Venez rencontrer l’équipe» a dit, hier soir, Martine Calzavara au public présent, s’adressant, une fois encore, à tous les Marmandais. Car si ce Centre social est un service du centre communal d’action sociale, encore une fois, il est destiné à tous, «et les actions se feront en co-construction avec l’équipe d’animation».

Une réalisation félicitée par les principaux partenaires, Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole, et qui a d’ores et déjà ouvert ses portes.