1617-2017. Du 2 au 4 juin, le centre hospitalier célèbre ses 400 ans d’existence. Soit quatre siècles consacrés à l’accueil et aux soins apportés aux malades puis spécifiquement aux personnes en état de souffrance mentale.

Quatre siècles d’histoire inscrits entre les murs de l’ancien hospice Sainte Marguerite, devenu asile pour les hommes, puis hôpital spécialisé au détour de la loi du 30 juin 1838.

Quatre siècles d’évolution de la psychiatrie dans un établissement implanté dès son origine, par Jean-Louis Nogaret de La Valette, premier duc d’Epernon, au cœur même de la cité de Cadillac.

Au tournant de la seconde partie du vingtième siècle, l’établissement a réussi le défi de la mise en place d’une psychiatrie publique moderne se déployant, dans une volonté de proximité et d’ouverture, au-delà des murs de la ville sur un vaste territoire reliant Bordeaux et le sud du département de la Gironde.

Le programme de l’anniversaire

Vendredi 2 juin

19h-22h : lancement du grand week-end (sur invitation)

22h : “L’appel aux oubliés” – Déambulation nocturne et musicale dans le Cimetière de cadillac – Entrée libre, gratuit

Samedi 3 juin :

14h30 : “Le retour du Duke” – 1er parcours théâtralisé dans le centre hospitalier de Cadillac – Entrée libre, gratuit (RDV devant la chapelle de l’établissement)

16h30 : “Monsieur Zèbre est un drôle d’oiseau” – 2ème parcours théâtralisé dans la ville de Cadillac – Entrée libre, gratuit (RDV devant le Château de cadillac)

18h : “Marguerite B : une histoire singulière” – projection du film en présence du réalisateur, Gabriel Gonnet – 5€ – Cinéma Lux de Cadillac

22h : “Deux marguerites ne font pas le printemps” – Spectacle théâtral et audiovisuel, suivi d’un feu d’artifice – Entrée libre, gratuit – Jardins du Château de Cadillac

Dimanche 4 juin :

9h : Randonnée pédestre sur Cadillac – Entrée libre – Renseignements à l’Office de Tourisme (05.56.62.12.92)

11h -19h : “Kermesse héroïque” (artistes, profesionnels, patients et soignants vous présentent leurs réalisations dans le cadre du projet culturel) en musique (concerts variés proposés en partenariat avec Le Rocher de Palmer de cenon) – Entrée libre, gratuit

12h : “Pique-nique géant tiré du sac” : apportez votre pique-nique et profitez des pelouses du centre hospitalier – Entrée libre, gratuit (possibilité des restauration rapide sur place)

Les expositions

- “Correspondances” – Cellule des pèlerins – ouvert du samedi 3 juin (14h-18h) au dimanche 4 juin (11h-19h) : lectures de lettres de patients de Charles Perrens et de Cadillac écrites à partir de témoignages – Entrée libre, gratuit.

- “Portraits de nous” – Ville de Cadillac – jusqu’au 18 juin : Parcours photographique proposé par Bernard Brisé, sous la halle de la mairie et sur les remparts – Entrée libre, gratuit.

- “Un autre regard” – Mairie de Cadillac – Du 10 avril au 12 juin : exposition photographique de Bernard Petit – Entrée libre, gratuit.

- “Le temps des kermesses” – Jardins du centre hospitalier de Cadillac – Du 2 juin au 28 août : exposition du fond iconographique des archives de l’établissement – Entrée libre, gratuit.

- “Du sol au plafond” – Unité Renaudin – Du 2 juin au 29 août : exposition picturale réalisée par B. Carry et les adolescents de l’Hôpital de Jour de Podensac

- “Dedans-dehors” – Espace CItoyen Génicart à Lormont, jusqu’au 17 juin : exposition du fond iconographique des archives de l’établissement – Renseignements : 05.57.77.60.20

- “Quatre siècles au service de l’homme” – Unité Renaudin – Du 3 au 4 juin puis sur réservation à l’Office de Tourisme au 05.56.62.12.92 : un préambule à l’ouverture du musée du centre hospitalier.

Plus d’infos et programme complet sur www.ch-cadillac.fr.