MISE A JOUR : Jeudi midi, le restaurateur a pu nous informer de la ré-ouverture du Cassissier vendredi 1er septembre, “grâce à madame le maire, Julie Castillo, qui a fait tout son possible pour que nous puissions reprendre l’activité,” tient à préciser Rémy Fusaro.

“Mon restaurant, le Cassissier, n’a pas brûlé. Ce n’était pas un incendie, contrairement à ce qui a été écrit sur le site du Républicain“, estime Rémy Fusaro, le patron du Cassissier à Casteljaloux. Et de relater les faits tels qu’il les a vécus : “J’ai été alerté qu’il y avait un problème au restaurant. Les pompiers sont intervenus. Il s’agissait d’un sèche-linge, qui a dysfonctionné. Ça a provoqué de la fumée et des émanations de gaz. Mais il n’y a pas eu de flamme. Ce n’était pas un incendie.“

Sur place, le restaurateur a été indisposé et a même été victime d’un malaise : “Mes enfants ont essayé de me joindre, je n’ai pas pu leur répondre,” relate M.Fusaro. Il reste aujourd’hui encore sous le choc de cet incident. D’autant que ses conséquences sont plus gênantes encore que les faits eux-même.

Suit aux événements, le restaurateur a dû faire contrôler son établissement, électricité, eau, etc… afin de valider qu’il était en sécurité. Le lieu est sorti de la batterie d’expertise lavé de tout soupçon et il était prévu d’ouvrir ce vendredi, sauf que… “On m’a indiqué qu’il fallait en plus faire passer la commission de sécurité ! J’ai entamé les démarches, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu.“

Le Cassissier est pourtant prêt à accueillir à nouveau ses fidèles clients qui apprécient la cuisine traditionnelle et de qualité de Rémy Fusaro, une cuisine “gastronomique populaire”, selon les termes du chef.