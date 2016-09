Périgueux Le CAP fait riche en Fédérale 3

Mieux vaut repartir sur de bonnes bases, stabiliser un CAP en meilleure santé financière. D’abord vécu comme une injustice, le refus de son accession en Fédérale 2 est finalement pris avec philosophie. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, c’est un peu ça en quelque sorte. Le CAP n’a pas le choix : son purgatoire en Fédérale 3 s’éternise un peu plus que prévu. Plus forts encore que jamais, Damien Costanzo et ses partenaires entendent frapper un grand coup dès l’ouverture du championnat, samedi (20 h) au Stade Blayais. Huitièmes de finaliste l’an passé (battus par Salles, futur champion de France), ils tacheront de faire bien mieux dans ce nouveau parcours… Pourquoi pas le titre, compte tenu du standing de l’équipe ?

Dans la poule 16, le CAP sera opposé à 2 clubs charentais (SC Surgères, Union Barbezieux Jonzac), 3 autres clubs du Périgord-Agenais (CA Sarlat, CS Nontron, Stade Belvès), 1 club du Limousin (Gourdon Bouriane) et 3 clubs de Côte d’Argent (Stade Foyen, AS Mérignac, Stade Blayais).

Lors de la préparation, les Périgourdins ont disputé des matches amicaux contre des clubs de Fédérale 2: Malemort (64-24) et Isle (19-14), samedi dernier. Menés 0-14 à la pause, les Limousins sont revenus dans la partie (14-14), avant que l’ailier Cédric Sucharaud ne libère les siens sur un essai en coin (69e). En première période, son compère centre Joffrey Tallet avait signé un doublé.

Le CAP a démarré le match dans la composition suivante: Gady, Deschamps, El Mouini – Pace, Petrichei – Donnars, Ginisty, Costanzo (cap) – Brouqui, Fabe – Sucharaud, Tallet, Bourgeois, Piveteau – Mouret; puis Azri, Ropert, Sousa Rego, Soury, Meskhoradze, Lebraud, Monribot, Dubreuil, Rongiéras, Chapon, Vergnaud, Thizon, Dewaele, Barthé, Vaïra.

Retour du Roumain Petrichei

A l’intersaison, le CAP a enregistré les mouvements suivants. Au registre des départs: Rémi Mathieu (Bergerac), Willaim Winckler (Cognac), Branden Holder (SU Agen), Dimitri Jacquement (Ribérac), Erwan Malardé (La Réunion), Hugo Bruni, Timothé Raffin, Charlie Lozere (Trélissac).

Côté arrivées, le club s’est renforcé entre autres avec trois joueurs étrangers: Victor Leon, pilier moldave (international), deux secondes lignes géorgien et roumain: Givi Meskhoradze, Augustin Petrichei.

Les recrues: Camille Gady (Ribérac – pilier), Victor Leon (Dynamo Bucarest – pilier), Givi Meskhoradze (Fumel – 2e ligne), Augustin Petrichei (Bergerac – 2e ligne), Romain Rabier (Salles – 2e ligne), Ludovic Labarthe (Bagnères – demi de mêlée), Vincent Dewaele (reprise activité – centre).