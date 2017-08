Il existe depuis plus de 20 ans, créé par des Hollandais, amélioré au fils des années. Repris en 2013 par un couple venant du Pays de la Loire, à la recherche d’une vie de famille dans un environnement agréable, le camping du « Vieux Château » propose 77 emplacements sur un terrain de 2,8 hectares arboré et dominé par l’imposante forteresse du 13ème siècle.

Sur le vaste terrain se côtoient caravanes, tentes, camping-cars, chalets en location, mobil-homes, tentes bungalows et une dizaine d’emplacements résidentiels pour mobil-homes, loués à l’année.

Activités sportives ou reposantes

Les activités sont multiples avec, bien sûr, un espace aquatique avec piscine chauffée, terrasse et jacuzzi, mais aussi différents terrains pour pratiquer plusieurs sports dont le tir à l’arc. Au niveau services, on trouve un snack, une épicerie, un marché avec des producteurs locaux le mercredi, une soirée à thème le jeudi plus tous les services qui ont permis au camping d’obtenir le label « Camping Qualité », le seul label existant en France et qui n’est détenu que par 8 % des campings du territoire.

Dans la clientèle, ce sont beaucoup d’habitués. Des Hollandais ou encore des Anglais qui font un périple en Espagne ou plus loin et qui font halte une semaine à l’aller et une semaine au retour. Des touristes qui s’arrêtent par hasard pour deux nuits et qui, séduits, restent une semaine, le temps de commencer à découvrir la région de Rauzan.

Au rythme de Rauzan

Car le camping du Vieux Château est une porte ouverte sur Rauzan, situé à 250m du centre. Tout est fait pour entraîner les visiteurs vers les pôles d’intérêt du village : cave, producteurs de vin, restaurants et curiosités historiques. D’ailleurs, en vivant au rythme de Rauzan, le camping ouvre au moment de la brocante de printemps et ferme avec celle d’automne. Autre service, surtout à cette époque de forte fréquentation, lorsque tous les emplacements sont occupés, les propriétaires mettent un point d’honneur à réorienter les touristes vers d’autres campings de la région.

Enfin, un mot sur quelques emplacements insolites comme les tentes perchées qui sont une version toile de la cabane dans les arbres, très confortables et ne nécessitant pour le voyageur qu’un duvet : idéal pour les cyclistes. Autre originalité, la possibilité de dormir dans un camion militaire des années 40, ce qui ne manque pas de ravir les amateurs d’engins vintages.

Patrick Marichal

Camping du Vieux Château, lieu-dit Blabot-Bas, 33420 Rauzan. Contact : 05.57.84.15.38. Site : www.vieuxchateau.fr