Pellegrue Le brevet remis aux lauréats

La tradition veut que les collégiens ayant obtenu leur brevet des collèges (ex BEPC) viennent le chercher quelques mois plus tard dans leur ancien collège. Cette année, les 25 lauréats sont venus chercher leurs diplômes à la mairie, il s’agit d’une modification du protocole demandée par le nouveau principal.

Le maire de Pellegrue, José Bluteau, a profité de cette réunion et de la venue de Christelle Guionie, conseillère départementale, pour remettre à Carol Baggio-Thomas, l’ancienne principale, la médaille de la ville et un cadeau. Carol Baggio-Thomas, à la tête du plus petit collège de la Gironde, s’est battue durant des années pour conserver les acquis et le personnel du collège face à une administration indifférente aux problèmes de la ruralité.

Aujourd’hui la réalité lui donne raison puisqu’il faut créer de nouvelles classes à l’école primaire. Dans quelques années, ce sera au tour du collège. Actuellement en poste à Bordeaux, elle garde un très bon souvenir de Pellegrue et de sa région et se montre satisfaite du taux de réussite au brevet des collèges de ses anciens élèves : 91 % de réussites en 2016.

Patrick Marichal