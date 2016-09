Langon Le bouquin qui égratigne Langon

« C’est le grand foutoir, Dumès ! Un tringlodrome de tôle. Pas un claque pour rattraper l’autre. C’est tout verrues dans des culs-de-sac. Et ça gagne ! Et ça gagne ! Chaque année, ça gagne davantage sur les vignes. La derrière, tu avais celles d’un graves de première, malgré des pesticides un peu trop long en bouche… » On pourrait croire que l’auteur de ces lignes n’aime pas la zone de Dumès : c’est le cas.

Jean-Yves Cendrey, puisqu’il s’agit de lui, est pourtant tombé sous le charme du Sud-Gironde il y a une quinzaine d’années, quand la famille a choisi d’y poser ses valises. « Ici, on est en pays gascon : on blague, on vanne, on gouaille » sourit-il.

Au fil des pages, Jean-Yves Cendrey se laisse aller à d’autres saillies, avec ce qu’il faut d’ironie et parfois d’affection. A chacun de s’en faire un avis.

La France comme ma poche, paru aux Editions de l’Arbre Vengeur

