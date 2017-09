Les touristes affluent en période estivale, alléchés par le spectacle unique des huîtres fossilisées, orgueil naturel de Sainte-Croix-du-Mont.

Si la falaise domine la vallée au panorama exceptionnel depuis 22 millions d’années, selon les géologues, un plaisir plus récent, mais non négligeable, mérite une halte gustative.

Un environnement prestigieux

Chaque année, une buvette s’installe au creux même d’une grotte dont la température n’excède pas 22° même aux plus fortes chaleurs.

Et là, attentive et prévenante, on retrouve Raymonde Duhamel qui représente le Syndicat viticole de Sainte-Croix et offre la dégustation des vins d’or aux passants.

« Je suis présente ici depuis 8 ans et du 1er juillet au 10 septembre, cinq jours par semaine. Je propose deux vins opposés du terroir et guide le choix des clients selon leurs goûts », explique-t-elle.

Une grande famille s’est assise autour de la longue table de bois et apprécie visiblement cette halte gourmande. Ils apprennent le nom des cépages, sémillon, muscadet, les différences et les analogies, conduits dans leur quête des saveurs par leur hôtesse. Ils rapporteront chez eux, à Nîmes ou Orléans, les précieuses bouteilles achetées d’où s’échappera le liquide rare au parfum de vacances, de soleil, et du bonheur ressenti au sein de la grotte. Un plaisir accompagné par le sourire et le professionnalisme de Raymonde. Nombreux sont les touristes qui les ont précédés, ainsi que la viticultrice aime à le rappeler : « Nous avons des clients fidèles qui viennent de partout: des Chinois, des Américains, des Canadiens ».

Un succès désormais indissociable du vin de Sainte-Croix dont on ne se lasse pas de répéter qu’il est international.

A. M.

La buvette est ouverte du mercredi au dimanche inclus, de 10h30 à 19h. Contact au 06.75.52.36.49