Blasimon Le Blasimonnais violent en prison

Mardi 6 septembre vers 19h45, un homme de 38 ans rend visite à sa sœur et son beau-frère à Blasimon. Une dispute éclate. L’homme répand de l’essence dans le logement et menace d’y mettre le feu. Echange de coups. Les gendarmes sont appelés et placent en garde en vue le trentenaire violent.

Il a été présenté jeudi matin au parquet de Bordeaux, puis devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate dans l’après-midi. Il a écopé d’une peine de 12 mois de prison dont six avec sursis, avec une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra verser 150€ à son beau-frère. Il a été écroué à l’issue de l’audience.