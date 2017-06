Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’association Le Bivouak ne manque ni de volonté ni d’énergie.

Associés à la municipalité de Landiras dans cette démarche qui vise à mettre en place un espace de travail partagé, les membres se réunissent régulièrement et font feu de tous fers.

Le Bivouak devra être un lieu incontournable d’échange et d’évolution personnelle et professionnelle

Sur place tout d’abord avec la réhabilitation de la Maison Cabireau qui est menée par l’architecte Alain Alvaro, mais aussi tout autour de cette plateforme de travail que la présidente Florence Bolmont dynamise avec le soutien de Pauline Buzos et Muriel Miccoli.

Le souhait est de voir une ouverture au mois de juillet : « Nous organisons l’équipement de cet espace pour pouvoir accueillir les intéressés dans les meilleures conditions de travail. Le Bivouak devra être un lieu incontournable d’échange et d’évolution personnelle et professionnelle ».

La volonté municipale était de totalement restructurer la Maison Cabireau et de la destiner à accueillir ce lieu de travail partagé mais aussi un autre bel espace dédié au périscolaire.

Sur plus de 125 m²

Située à proximité immédiate de l’école et de la mairie et en plein centre bourg, elle présentait tous les atouts.

Plus précisément, il s’agit pour Le Bivouak de proposer une solution pour aider les sociétés qui ne peuvent pas faire face à un loyer élevé : « Surtout pour celles qui n’ont pas forcément besoin d’un lieu à temps complet ».

En mutualisant un lieu et ses charges de fonctionnement, à l’image d’une collocation d’appartement, l’association souhaite donner accès à un nouveau groupe créatif collaboratif de travailleurs nomades.

Sur plus de 125 m2, l’espace offrira trois niveaux, il proposera au rez-de-chaussée un bureau, bien sûr, mais aussi une salle de détente avec coin cuisine et un jardin, à l’étage une salle de réunion et deux autres bureaux, et un sous-sol complètera le home.

Des aides

Une étude locale permet de souligner que 87 % des entreprises sont favorables à un « tiers lieu », et pour cette raison, cette initiative a reçu des aides : 50.655€ par le conseil régional, et 12.853€ par les fonds européens Leader.

Mais dans le but de mettre tous les atouts de leur côté, les membres de l’association Le Bivouak ont décidé de lancer une campagne de financement : « Modérée ou importante, leur contribution fera de nos soutiens des membres à part entière, nous pouvons aussi leur donner un coup de pouce, c’est don pour don », ajoute Florence Bolmont.

Norbert Lados

Contact : lebivouak33@gmail.com