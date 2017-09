C’est le slogan du salon du bien-être qui s’étoffe d’année en année. Aux commandes, la commerçante marmandaise Annick Cornaggia, qui tient la boutique Pierre de Lune dans la rue piétonne. Annick qui, à la veille de l’ouverture de ce 3ème salon à la Manoque, se réjouit qu’« il y ait de plus en plus d’exposants ».

Et si les exposants se bousculent désormais au portillon, c’est que les visiteurs et les clients sont, eux aussi, de plus en plus nombreux à s’intéresser à ces médecines ésotériques et, plus largement, douces. « Oui, elles sont en grande expansion, confirme Annick. Honnêtement, comme les gens ont de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant, ils se tournent vers ces médecines douces ».

Médiums pour animal

Thérapeutes, médiums, hypnotiseurs, énergéticiens, yoga du rire, coiffure morphologique, shiatsu, massages kibido et ayurvédiques, réflexologie plantaire, pierres et minéraux, sophrologie, produits nature… « Le concept est effectivement très large » reconnaît Annick Cornaggia qui souhaite offrir au public le panel le plus important possible, tout en restant « un salon de proximité, les exposants viennent pour la plupart de 30km à la ronde. Les visiteurs savent donc qu’ils pourront de nouveau rencontrer les exposants facilement ».

Car la manifestation est d’abord l’occasion de créer un premier contact, les nombreuses conférences qui seront données tout au long des deux journées par certains de ces exposants sont également faites pour ça. Les amateurs de ce domaine devraient, comme à l’accoutumée, y trouver leur bonheur, tout comme les curieux, intéressés pour découvrir cette facette du bien-être à travers ces rencontres, ces expositions et/ou ces ateliers. Accueillis par Annick Cornaggia, les exposants seront ravis d’accueillir le public. « Certains d’entre eux viennent pour la troisième année consécutive » se réjouit l’organisatrice. D’autres viendront pour la première fois à Tonneins, tels ces médiums spécialisés dans la communication animale, « qui peuvent communiquer avec un animal, vivant ou mort ; on fait par exemple appel à eux lorsqu’on a perdu son chat ou son chien ».

3ème Salon du bien-être, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à19h, à la Manoque. Entrée : 2€, dont la moitié sera reversée à l’ASAM, association du sport adapté marmandais.