Pour la neuvième année consécutive, le théâtre du conteur et Fx production organisent une tournée théâtrale professionnelle, en Nouvelle Aquitaine, avec des pièces populaires à succès.

Samedi 4 novembre à 20h30, à la Maison du temps libre, la troupe de comédiens interprétera le Bal des voyous, une comédie de John Booman, interprétée par les comédiens Hervé Lacroix et Benoit Teytaut.

Lors du 15e congrès de la famille Scapin, réunissant les plus célèbres et pires voyous du pays, leur chef, la Baronne, apprend qu’un indic s’est infiltré dans la soirée. Commence alors une enquête afin de démasquer le traître. Cependant, une rébellion contre La Baronne gronde parmi les membres proches de la famille, tous avides de pouvoir et de vengeance.

Entre enquête, coups tordus, trahisons, dessoudages, la soirée promet d’être longue, très longue… mais follement drôle.

Infos pratiques : 10€ et gratuit pour les – 12 ans.