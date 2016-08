Marmande Le 5ème CD de Mickaël Vigneau

Mickaël Vigneau, le jeune musicien originaire de Caubon St-Sauveur en Lot-et-Garonne mais installé à St-Pierre de Mons, près de Langon fait danser les populations locales depuis plus de 10 ans, lors des fêtes de villages et il fait un carton sur ses airs de musette qui comblent notamment les plus anciens. Mais le jeune virtuose de l’accordéon, champion du monde 2002 et ancienne star vedette de Pascal Sevran, a aussi pour cible les jeunes générations et l’envie de redonner à l’accordéon une autre image, plus moderne. C’est ainsi que son nouvel album, «Résurrection» verse dans l’électro, la dance music, celle qu’on entend plus facilement en boîte de nuit que dans les guinguettes. Et le jeune public se pique au jeu, l’accordéon dans ce monde de la nuit trouve sa place grâce à Mickaël Vigneau.

Le CD est en vente aux espaces du Centre Culturel Leclerc à Langon et Marmande.