Si vous pensez déjà à ce que vous allez bien pouvoir faire pour Halloween, le comité des fêtes de Mazères organise une soirée spéciale Halloween le 31 octobre à la salle polyvalente. Au programme, un bon dîner mais pas que ! Pour les petits monstres la chasse aux bonbons dans le bourg de Mazères sera ouverte à partir de 18h30 depuis la salle des fêtes. Pour les sorcières, fantômes et revenants de 7 à 99 ans : à la salle polyvalente à partir de 19h30, soirée déguisée avec repas et animation musicale jusqu’à 2 h du matin par nuit blanche, concours de déguisements. Participation aux frais : 15 €/adulte et 8€/enfant. Le mardi 31 octobre 2017, venez participer à la soirée Halloween dans l’horreur et la bonne humeur !

Renseignements : les inscriptions se font jusqu’au 23 octobre aux 06.23.37.18.14 ou 06.15.19.13.48.