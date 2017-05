Créé il y a un an, le salon des métiers d’art de Rauzan a immédiatement été une réussite avec de vrais artisans, plus que des marchands et des exposants, qui n’ont pas peur de faire des démonstrations de leur savoir-faire en public. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de rencontrer des professionnels, réputés dans leur domaine d’activité, qui viennent de loin et parfois même de l’étranger.

85 exposants

Cette année, ce sont 85 exposants qui vont présenter leurs réalisations durant trois jours dans un site fermé de 5.000m². Verriers, céramistes, potiers, photographe, couturier, joaillier, maroquinier, restaurateur d’instruments de musique, accordeur de pianos, bourrelier restaurateur de fauteuils… Beaucoup de corps de métiers vont se rassembler.

Des sculpteurs et peintres viendront compléter le nombre d’exposants, ayant trouvé dans ce salon un moyen de rencontrer des connaisseurs. À noter que les scolaires pourront en profiter puisqu’ils feront une visite du salon vendredi 12 mai.

Ouvert du vendredi 12 au dimanche 14 mai, de 10h à 19h. Entrée : 2,50€ (donnant droit à une visite du château de Rauzan). Restauration et buvette sur place. Renseignements au 05.57.84.07.73.

Patrick Marichal