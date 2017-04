Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ce vendredi 14 avril à 20h30

Pour marquer l’arrivée des beaux jours, et redécouvrir toute la musique pop-rock anglaise et américaine des années 60 à nos jours, le 180 propose Hicksville Swing, an english band in France… Le groupe mené par George Smith, tourne dans toute l’Europe et en Angleterre et anime de nombreuses cérémonies. Une belle soirée en perspective !

Samedi 15 avril à 20h30

Staccato et le 180, avec l’aide de la communauté d’agglomération Val de Garonne, présentent un concert et deux groupes: Rapoporose et Narrow Terrence, deux brillants groupes qui présenteront chacun leur album.