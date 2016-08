Langon Lavergne rejoint Floirac

Avec plus de 150 apparitions en Fédérale 1, Grégory Lavergne n’a plus vraiment à prouver. Pourtant, à Comberlin, l’ailier de 31 ans n’a jamais réussi à convaincre le public par ses prestations. Parfois à contre-temps et moins tranchant que Lilian Balangué, dont il a assuré l’intérim, l’ancien joueur de Bobigny a compris avec les arrivées de Gauthier Minguillon et Jean-Baptiste Bretagnolle que le staff ne comptait plus vraiment sur lui. A Floirac où il a signé, Lavergne va essayer de guider les Sang et Or vers la montée en Fédérale 2, qu’ils ont raté de peu la saison dernière.