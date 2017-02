Avant de prendre en main les destinées de l’US Bazas durant l’été 2015 au coté de Franck Cazemajou, Laurent Lacrotte avait façonné sa carte de visite chez le voisin, le Stade Langonnais.

Perfectionniste dans l’âme, l’homme avait très vite été surpris par le côté dilettante d’une certaine partie de son groupe. Dix huit mois après, c’est le double visage que présente son équipe qui l’agace au plus haut point. Celui de Castagnolles où tout le monde s’accroche sans exception, ou presque, et celui des matchs à l’extérieur où l’implication d’un certain nombre de ses joueurs n’est plus la même :

Retour Laurent sur votre défaite dommageable à Fumel ?

Je pense que tout le monde n’a pas joué le jeu, et ce n’est pas la première fois. Ensuite, on a laissé trop d’occasions en route, ce qui est là aussi récurrent, et au final tu finis second. Le boulot des entraîneurs c’est de trouver des solutions pour se créer des occasions mais si tu ne mets pas ces occasions au fond tu ne peux être qu’impuissant. On a toujours les mêmes problèmes, les mêmes maux et pourtant on ne cesse de se remettre en question, de chercher à travailler différemment afin de créer les conditions qui permettent enfin d’être performant.

En plus de cette maladresse chronique, il y aurait donc des garçons qui trichent ?

Je ne sais pas. Ce qui est sur c’est que certains d’entre eux n’ont pas le même comportement à l’extérieur. Je ne suis pas sur que ceux là soient vraiment concernés par ce qui est notre credo à nous, c’est à dire jouer tous les matchs pour les gagner, viser le plus haut possible. Il y a des choses que je ne comprends pas au niveau du comportement de certains.

Résultat immédiat vous êtes dans le rouge et le match qui se profile est capital ?

C’est un match primordial bien sur et le problème n’est pas de savoir si nous avons les moyens de le gagner, mais de savoir si nous en aurons l’envie. Cela fait un moment que nous sommes dans le rouge, nous y sommes depuis le début de la saison en fait et certains s’y complaisent. Pour eux, le rugby est un prétexte leur permettant de venir faire autre chose. Là, le seul but maintenant est de maintenir le club à ce niveau. C’est un devoir.

Classement :

1/ Périgueux 53pts

2/ Stade Foyen 32pts

3/ Surgères 31pts

4/ Belvès 29 pts

5/ Mérignac 25pts

6/ Nontron 22pts

7/ Sarlat 18pts*

8/ Barbezieux/Jonzac 18pts

9/ Gourdon 17pts*

10/ Blaye 8pts

*Un match en moins