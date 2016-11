Bazas Laurent Lacrotte : "Il nous faut renverser Négrepelisse"

Les Bazadais n’ont pas d’autre choix que celui de vaincre en sachant que leur adversaire est redoutable et complet dans toutes ses lignes. Il est cependant nécessaire de valider les progrès entraperçus ces derniers temps et ainsi s’éloigner de la zone de relégation.

“Laurent, vous allez jouer ce dimanche un match capital pour la suite de la saison.

C’est un match super important en effet, notamment sur le plan comptable, mais également parce qu’il arrive avant la trêve et qu’il est nécessaire de pouvoir l’atteindre en étant un peu rassurés. Après nos débuts chaotiques et les péripéties qui nous ont plombés ce début de saison, nous sommes sur des prestations bien plus encourageantes alors valider cela par une victoire face à ce genre d’équipe est indispensable.

Négrepelisse, c’est épais et capable de gagner partout. Un rendez-vous compliqué ?

C’est un très gros morceau et en plus, dès la reprise, nous recevrons deux des quatre premiers. Le programme à court terme est donc indigeste. Mais Négrepelisse oui, c’est vraiment solide. Maintenant, je reste persuadé pour autant que nous pouvons, que nous allons les battre, même si ce sera compliqué. Il nous reste principalement à faire preuve de réalisme, c’est notre souci numéro 1 aujourd’hui. Je l’ai dit, nous avons des bases solides et les gars travaillent bien alors si nous sommes efficaces, nous devons y arriver.

Sachant qu’une défaite pourrait bien vous précipiter à la dernière place du classement…

Il faut quatre points, c’est tout. Et même si nous ne jouons pas bien, il nous faut l’emporter. Paradoxalement, la victoire ne nous mettra à l’abri de rien comme une défaite ne serait pas rédhibitoire mais il nous faut faire quelque chose de grand dimanche. Ils nous faut les renverser, les chavirer même s’ils nous sont supérieurs et on va le faire.”