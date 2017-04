Grâce à une phase retour remarquable, les Mérignacais sont embarqués dans les phases finales de Fédérale 3, version barrages pour l’heure. C’est à Surgères qu’ils se rendent dimanche, face à une formation qui affichait des ambitions d’accession en début de saison avant de connaître un très sérieux coup de moins bien lors la phase retour. Soit l’exact contraire des Girondins. Pour autant, le manager mérignacais Laurent Ferrères préfère rester prudent.

“Laurent, la deuxième phase débute dimanche. Comment l’abordez-vous ?

Nous sommes sur une bonne dynamique, à l’inverse de Surgères d’ailleurs, mais nous sommes prudents. Notre objectif pour l’heure est de passer cet écueil des barrages et nous verrons ensuite ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes en progrès constants mais l’équipe est jeune et a des défauts inhérents à cette jeunesse, comme celui parfois de se relâcher alors que nous sommes plutôt bien dans une rencontre. Nous n’arrivons pas à tuer un match par défaut de maîtrise. Nous sommes capables d’accélérer, de marquer, d’être valeureux aussi, mais ce manque de maîtrise est notre talon d’achille.

On imagine que le groupe est déterminé ?

Oui mais en phases finales, tout le monde a cette envie. Je sais les joueurs capables de faire durer le plaisir qu’ils ont à se retrouver, à bien vivre ensemble et je sais qu’ils ont en tête d’aller titiller l’accession en Fédérale 2 mais ce sont eux qui ont les clés, et leur destin en main.

Les phases finales, c’est toujours un moment particulier dans une carrière…

Bien sûr, et gravir une marche encore plus. Même si en cas de réussite, il faudra faire de sacrés efforts pour assumer. Mais pour l’heure, il s’agit de battre l’adversaire qui se présente puis les deux suivants si nous voulons y arriver. Le chemin est long mais on joue au rugby pour ces moments-là, ces matchs qui te filent la boule au ventre. Cela te donne les histoires que tu racontes plus tard. En novembre, et alors que nous n’étions pas très bien, j’ai dit aux joueurs que ce qui était important était de bien terminer une saison. C’est ce qu’ils se sont employés à faire et là, nous avons un bonus.”