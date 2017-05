La librairie La Folie en tête accueille Laurence Werner David, écrivaine angevine. Entre poèmes et romans, elle a inventé et écrit de nombreux textes et histoires comme “Éperdu par les figures du vent”, son premier recueil de poèmes, ou encore “Un autre Dieu pour Violette”, parue en 2003.

Vendredi 5 mai, à partir de 19h, Laurence Werner David sera dans la librairie réolaise pour échanger autour de son dernier ouvrage, “À mes yeux“, parue chez Buchet-Chastel.