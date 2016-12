Tout au long de l’année, hormis pendant les vacances scolaires, des bénévoles de l’association Inter Langues en Val de Garonne reçoivent leurs « élèves », plusieurs fois par semaine. Reconnue et soutenue par le ministère de l’intérieur dans le cadre de la politique de la ville et de l’intégration des personnes non européennes vivant en France depuis moins de 5 ans, l’association donne deux types de cours à des adultes, de 16 ans (soit après l’âge obligatoire de la scolarité) à 60 ans : des cours d’alphabétisation et de Français-langue étrangère.

« L’alphabétisation a plusieurs fonctions, précise Jacqueline Siffre. Celles, par exemple, d’aider à l’intégration des étrangers dans la société française par la langue, mais aussi de faciliter leur insertion dans le milieu du travail ou encore de leur permettre d’aider leurs enfants dans leur scolarité. Il s’agit d’apprendre à des personnes à lire et écrire le Français ; certaines sont ici depuis 30 ans, et elles le parlent très bien mais ne savent ni le lire, ni l’écrire ».

Ces habitants du Val de Garonne – de plus en plus nombreux, ils étaient plus de 65 l’an passé – peuvent donc mieux appréhender la langue française grâce à une équipe de bénévoles qui assurent les cours « par niveau, entre 9h et 20h. Nous suivons bien entendu des méthodes reconnues, utilisons du matériel informatique mais aussi la discussion. Les cours sont gratuits pour les bénéficiaires, sauf les salariés ». Or, comme pour beaucoup d’associations, Inter Langues Val de Garonne a un immense besoin aujourd’hui : celui d’étoffer son équipe de bénévoles.

Notions d’enseignement

« Nous avons besoin de bénévoles car nous avons beaucoup de demandes très diverses, que ce soit pour l’alphabétisation ou pour le Français-langue étrangère, précise Jacqueline Siffre. Nous aurions également besoin d’une aide pour le travail administratif, de plus en plus lourd, sachant que j’envisage d’accueillir un jeune en service civique ». Deux membres supplémentaires au bureau de l’association seraient aussi les bienvenus…

Ce jeune pourra ainsi seconder Jacqueline Siffre dans sa tâche de présidente, elle qui fait aussi partie de la petite équipe de bénévoles donnant des cours. « Je recherche plus précisément quelqu’un qui ait des notions d’enseignement » précise Mme Siffre. L’idéal serait de pouvoir donner de 3 à 6 heures de son temps toutes les semaines pour cette véritable mission d’intérêt public. Et pourquoi pas dès la reprise des cours, au début du mois de janvier 2017…

Contact : ilvg.valdegaronne@orange.fr ou Tél. : 05.53.94.47.27.