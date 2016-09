Langon Langon relate son histoire [DIAPORAMA]

Samedi 17 septembre 2016, la ville de Langon, avec la collaboration de l’office de tourisme sauternes, Graves et Landes Girondines, permettait à tous les curieux de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine culturel et architectural de la ville.

Des visites étaient organisées par l’office du tourisme permettant aux visiteurs de connaître l’histoire de la ville, mais aussi des anecdotes sur son évolution, ses habitants célèbres ou non. Aux Carmes, on pouvait découvrir les photos des élèves qui ont étudié dans ce lieu après avoir été un couvent et avant d’être un centre culturel.

Le samedi matin, avec Michel Dieu, organiste et langonnais de cœur, petits et grands ont pu entendre un concert donné par l’organiste et surtout découvrir comment fonctionne cet instrument de musique à vent fantastique et monumental.

À noter que dans le cadre du projet de réhabilitation des quais, la Ville de Langon, avec l’appui du Sméag (Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne), lance un appel à la population pour collecter des photos ou cartes postales anciennes des quais de Langon et des bords de Garonne.

Continuez à apporter vos originaux au Centre culturel des Carmes, qui seront scannés et vous seront remis aussitôt.

