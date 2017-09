Si les Stadistes comptaient continuer à travailler dans la sérénité durant ces deux semaines, la lourde défaite ramenée de Saint-Jean-de-Luz a forcément changé la donne. Il se savent attendus samedi, savent aussi que les Poudriers viendront en Sud-Gironde avec l’espoir de les éliminer de la course au maintien d’entrée de jeu. Un derby chaud au cours duquel la défaite n’est pas permise comme nous l’explique Sylvain Mirande…

“Sylvain, on imagine qu’il a fallu passer du temps à panser ses plaies ses quinze derniers jours…

Après une telle défaite, tout est compliqué. On s’est d’abord dit des choses concernant certains comportements, certaines attitudes, lors de cette rencontre. Ensuite, il a fallu rassurer car ce groupe est neuf et composé de nombreux jeunes joueurs. Nous avons aussi expliqué qu’il y aurait forcément des jours meilleurs mais à condition que le comportement change.

Ce jour-là, il y a eu faillite mais de quoi ou de qui ?

C’est une faillite collective mais avant tout une faillite mentale. On s’est écroulé après deux coups du sort et nous n’avons pas su faire preuve de caractère. Dans l’absolu, il n’y a évidemment pas 70 points d’écart avec Saint-Jean, même s’ils ont une belle équipe. Il faut apprendre à gérer les temps forts et les temps faibles dans un match. Il dure 80 minutes et il faut s’accrocher tout le temps. Maintenant, on sait faire des choses bien et nous avons beaucoup travaillé les secteurs déficients pour préparer ce derby.

Et ce match-là est déjà capital ?

Oui, et puis c’est le match d’après. On a tous envie de se reprendre. Il faut l’aborder avec la banane, de l’euphorie, du dynamisme et faire en sorte de s’enlever la pression. Le staff est aussi là pour ça, faire en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Il faut prendre du plaisir et croire en nos moyens, ne pas tomber dans la sinistrose. On a 80 minutes pour faire en sorte de se rattraper.”