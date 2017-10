Jamais tout à fait sereins, les Tangos n’ont pas vraiment dominé leur sujet samedi dernier mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour résister (23-22), lors d’un dernier quart d’heure usant pour les nerfs. Tout avait pourtant bien commencé pour les locaux qui marquaient leur premier essai à la 23’ (10-3). Trop sanctionnés, ces derniers laissaient cependant les visiteurs virer en tête au changement de camp, grâce à la réussite de leur buteur (13-15).

Un dernier quart d’heure tendu

Les Tangos revenaient sur le rectangle vert avec appétit et ils envoyaient Jean-Baptiste Bourin à dame, histoire de se reprendre le score. Mieux, ils réussissaient même à faire le premier et seul break de la soirée dans la foulée pour mener alors 23-15. Les supporters présents dans les travées de Jules Ladoumègue pensaient alors que le plus dur était fait.

Grave erreur, le plus dur allait en fait commencer. Les Islois pointaient leur unique essai à la 66’ pour revenir à un petit point des locaux et le fameux dernier quart d’heure pouvait commencer, celui de tous les dangers et de la peur pour les locaux. On connaît la suite…