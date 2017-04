Deux associations historiques lot-et-garonnaises, Kezaco et Staccato, s’associent pour une soirée qui fera date, à Puymirol, samedi.

Figure légendaire du sega moderne, grand griot du chant maloya, René Lacaille et son accordéon sont l’incarnation d’une culture musicale créole unique, celle de l’île de La Réunion qui intègre des rythmes et des instruments africains, indiens, malgaches et européens. Ancien compagnon de route de Luc Donat et Alain Peters, grand voyageur des folklores africains et méditerranéens, il chante avec ses enfants les fêtes insulaires et ravive les bals créoles.

Fantazio, lui, est toujours accompagné de sa contrebasse, de sa voix qu’il peut tordre et des différentes langues qu’il a fini par accumuler (l’italien, l’espagnol, le chinois, l’anglais et le français). Ses spectacles deviennent des situations où se mêlent musique, performance théâtrale et poétique, creusant chaque fois un peu plus les liens entre troubles intimes et sociaux.

Les deux musiciens se sont rencontrés pour la première fois il y a une dizaine d’années au Point Ephémère à Paris. Puis René, Marco et Oriane Lacaille ont participé à un album de Fantazio et se croisent depuis régulièrement.

Fantazio et René Lacaille sont des rockeurs dans l’âme, des artistes à l’univers musical riche et inventif. Alors, les deux, voire plus, sur scène…

Kabaré Kréol #4, René et Marco Lacaille invitent Fantazio, samedi 22 avril au Lokal à Puymirol, entrée générale 8€, ouverture des portes à 19h30, renseignements et réservations au 06.89.06.97.13.