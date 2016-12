Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un véhicule sur le toit, feux de détresse allumés : la scène a intrigué les habitants de Préchac, dimanche matin.

L’accident est survenu sur la route qui fait la jonction entre Bourideys et Préchac. Ce sont les chasseurs qui, dès 7h du matin, ont remarqué la présence de cette voiture aient vu cette voiture retournée sur le dos, warning encore allumés et vide de tout occupant. Ils ont contacté les pompiers de Saint-Symphorien qui ont sécurisé le périmètre autour du véhicule et prévenu la gendarmerie.

L’enquête confirme qu’il s’agit seulement d’un accident matériel.