Il était environ 23h30, samedi, quand une voiture qui circulait sur la rocade 933, dans le sens Marmande-Casteljaloux, juste avant le nouveau pont de la Garonne, a, pour une raison indéterminée, quitté la route à la sortie d’une courbe, avant d’aller arracher sur la droite de la chaussée une dizaine de mètres de glissières. Puis, elle a basculé en contrebas de la route, s’arrêtant tout près de la Garonne.

Les occupants de la voiture, le conducteur de 20 ans et son passager de 13 ans, ont été blessés et transportés au centre hospitalier de Marmande par les pompiers, qui ont dû travailler longtemps pour les extraire de l’habitacle.

La circulation sur la rocade a été interdite jusqu’à 1h du matin.

Le conducteur de la voiture a été dépisté positif au contrôle d’alcoolémie.

Les gendarmes de la compagnie de Marmande et le commandant Emmanuel Locatelli, présents sur les lieux, ont ouvert une enquête pour définir la cause de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences plus graves.

C. T.