La façade de l’immeuble du restaurant le Garonne, au carrefour de Lestang, a récemment été repeinte et la voici désormais arborant une publicité géante de la ville de Marmande qui vante son centre ville (ses commerces et sa halle du marché) mais aussi la Filhole et son grand espace de verdure. Une belle promotion à l’entrée de ville, côté route de Bordeaux. Rappelons que bien qu’appartenant à un privé, la ville est intervenue à hauteur de 10.000€ dans cette opération qui donne une autre image de la ville qu’une façade désespérément hideuse comme c’était le cas jusqu’à présent…