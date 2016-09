La ville est leur terrain de jeu

Kia Rio : garder l’influx

Son dernier relooking l’avait rendue dynamique. Une tendance que confirme la quatrième génération, qui lui ajoute une touche de muscles. La nouvelle Kia Rio entrera en production à la fin de l’année, pour une arrivée dans les concessions dès le premier trimestre 2017.

Son envergure de 4,07 m la positionne judicieusement, à mi-chemin entre la citadine polyvalente et la berline compacte. Cet opus à 5 portes s’illustre sur le plan esthétique, avec sa calandre étirée et ses optiques de phares plus aiguisés.

A l’intérieur, la planche de bord dessinée en largeur apparaît moderne, soignée, épurée, diminuant le nombre de ses commandes pour centrer l’attention du conducteur sur un large écran tactile rehaussé.

Le best-seller de Kia devrait proposer à sa clientèle une palette de moteurs comprise entre 75 et 120 chevaux.

Tarif estimé : à partir de 12 500 euros

Suzuki Ignis : consensuel

L’Asie ne lui suffisait plus, voici l’Ignis en Europe. Un an après son lancement commercial en Extrême-Orient, le crossover compact de Suzuki débarque en effet sur le marché français et continental, avec quelques ambitions évidentes.

Côté look, l’Ignis se démarque par son style rétro, par sa partie arrière un peu raide, comme tracée à l’équerre. Malgré sa taille très compacte, le SUV japonais garantit un espace raisonnable à ses passagers, par le biais notamment de sa banquette arrière coulissante.

Disponible en deux et quatre roues motrices, l’emblème urbain de Suzuki s’est fixé pour objectif de servir au maximum la cause environnementale. Il fait, entre autres, valoir son poids plume et sa motorisation hybride, qui s’appuie sur le bloc essence de 90 chevaux déjà éprouvé par la citadine Baleno, sa partenaire d’écurie.

A partir de 15 000 euros

Nissan Micra : la reconquête

C’est à Flins, dans l’une des usines historiques du groupe Renault, que la Nissan Micra de 5e génération s’apprête à entrer en production. Les habitués de la citadine la retrouvent avec d’autant plus de plaisir qu’elle apparaît bien plus moderne que par le passé.

Elle arbore en effet un design émotionnel, un style résolument incisif, anguleux et même sportif, emprunté à l’original concept-car Sway, celui qui avait fait sensation lors du Salon de Genève 2015.

La nouvelle Micra repose par ailleurs sur une plateforme inédite, CMF-B, que pourrait reprendre l’édition 2017 de son grand frère Nissan Juke. A bord, l’ambiance évolue également, avec des matériaux de meilleure qualité, davantage d’espace pour les passagers, ainsi qu’un système de navigation et de divertissement revu et corrigé.

Une flotte d’assistants de conduite fait par ailleurs son apparition sur ce modèle nippon emblématique.

Tarif estimé : à partir de 11 000 euros

Honda Civic 10 : réputation à tenir

Elle n’a jamais rien lâché, la Civic, depuis son arrivée sur les routes il y a 45 ans. La protégée de Honda célèbre cet automne la sortie de sa 10e génération.

Très populaire, la compacte (4,45 m tout de même) japonaise revient faire son show sur le Vieux continent, dans une tenue 5 portes à hayon, sûre d’elle et pleine d’énergie, à en croire le dessin de ses feux.

C’est dans l’usine Honda de Swindon, en Grande-Bretagne, que la belle sera assemblée pour la clientèle européenne, avant une livraison au cours du premier trimestre 2017. Sous le capot, la Civic 10 embarque plusieurs moteurs turbocompressés dont la puissance atteindra 180 chevaux sur la version supérieure.

De quoi se démarquer de la concurrence chez les berlines familiales. Au volant, les innovations sont multiples, à l’image du freinage automatique d’urgence et du régulateur de vitesse adaptatif.

Tarif estimé : à partir de 22 000 euros

Hyundai i10 : par petites touches

Bleu, orange, noir et même neige… Les coloris de la Hyundai i10 se renouvellent, comme d’ailleurs plusieurs autres éléments de la citadine sud-coréenne. Sur le plan de la sécurité par exemple, le constructeur innove avec une caméra multifonctions qui permet à deux procédés préventifs de déployer leur efficacité.

D’un côté, il y a le dispositif d’alerte de collision avant. De l’autre, l’alerte de franchissement de ligne. A bord, le produit d’appel de Hyundai offre une assise à cinq occupants, ainsi qu’un volume de coffre (252 litres) parmi les leaders de la catégorie.

Au volant, la route semble mieux défiler que par le passé, grâce à un appareil de navigation inédit, accessible depuis un écran tactile de 7 pouces.

Sous le capot, pas de neuf en revanche. Comme sa devancière, la i10 de troisième génération s’équipe de deux motorisations essence de 1.0 et 1.25 litre (66 et 87 ch).

Tarif estimé : à partir de 11 000 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux