Après de longs mois de travail, ils sont là ! Prêts à vous faire rire à travers leurs différents jeux d’acteurs. La jeune troupe Tip Top’s va se produire les samedi 7 et dimanche 8 octobre dans la salle des conférences, à Bazas. Composée de six femmes et deux hommes, la troupe, emmenée par Isabelle Ighil, organise sa première représentation. Samedi, c’est à 20h que le premier acte commencera alors que le lendemain, dimanche 8 octobre, il faudra se diriger dans la salle des conférences peu avant 19h.

Du rire avec la bonne sœur

Pour cette première, Tip Top’s va jouer la pièce de théâtre “La bonne soeur a du flair“, écrite par Paule Merle. Elle raconte la vie de quatre femme cohabitant dans un appartement parisien. Ces femmes cultivent l’harmonie qui règle en elles. Comme chaque année, elles migrent dans la maison familiale à la campagne afin de goûter à quelques repos. Cette paix, quelque peu factice, pourrait bien voler en éclat avec l’arrivée de Marie-Thérèse, bonne sœur futée, pétillante, pétulante et fine bouche.

Cette dernière ne va pas tarder à déclencher tous les petits secrets de chacun, des non dits et cachotteries, le tout, avec des invités inattendus.

Entrée libre, participation au chapeau.