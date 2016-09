La Réole La Tabatière inaugurée

Très belle soirée d’inauguration, mardi 6 septembre, avec l’ouverture de “La Tabatière”. Ce nouveau tiers lieu est composé de bureaux partagés avec un Open Space pour imprimer, photocopier des documents mais aussi un petit coin cuisine où l’échange se fait entre le repas.

Intégrer un réseau et échanger

L’association permet aussi d’intégrer un réseau compétent, avec un échange sur les savoirs faire, et la possibilité de recevoir des clients. Pour Bérangère Mauve, la présidente de cette association : “Le fait d’avoir intégré le centre-ville est une opportunité avec la revitalisation des centres bourgs. Cela nous offre un loyer plus à notre portée, l’espace de travail est confortable avec 55m² pour cinq à six personnes, que ce soit des indépendants, des entreprises ou des habitants.”

Elle ajoute : “Notre développement se fera par la communication, nous offrons par ailleurs trois journées gratuites, afin de tester cette nouvelle façon de travailler !”

Le télétravail en développement

Le tiers lieu donne la priorité au télétravail tout en restant connecté à l’entreprise. Il joue aussi sur la mobilité des personnes, comme Charlie. “Pour moi, c’est une aubaine. Je suis bien ici, je ne suis plus obligée de prendre le train tous les jours, d’où une économie importante de stress et de fatigue. Le télétravail est en plein développement, alors, des endroits comme la Tabatière sont les bienvenus !”

Francis Virepinte