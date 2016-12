Les salariés de Steico sont en difficultés. La direction a décidé de licencier neuf personnes de plus. Cette décision suit deux autres plans de départs volontaires qui ont eu lieu en octobre 2015 et en avril 2016, concernant à chaque fois neuf emplois. Aujourd’hui, ils sont 61. Dans quelque temps et si rien n’est fait, il n’en restera que 52. Les syndicats se mobilisent et les salariés sont en grève depuis le 16 décembre, date à laquelle la direction et les délégués du personnel devaient se réunir pour finaliser les licenciements. La réunion ne s’est jamais tenue. Les salariés ont dit stop et espèrent faire bouger les choses.

Motion de soutien de Jean-Claude Guénin et des élus

Le maire Jean-Claude Guénin est attristé de la situation de l’usine de fabrication de panneaux isolants en bois. Lors du conseil municipal, il a fait état de son inquiétude face au manque d’informations de la part de la direction. Il a rédigé une motion, au nom des élus, faisant part de son soutien indéfectible et d’une solidarité aux salariés pour le maintien de la société. « Cette entreprise, ex-Isoroy, fait partie du patrimoine industriel, économique et social de Casteljaloux. C’est une entreprise historique à laquelle nous apportons notre soutien ». Le maire a suggéré d’envoyer cette motion à Matthias Fekl, mais également à tous les acteurs de la vie politique sur le plan départemental « à notre niveau d’élus locaux, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous n’avons pas les moyens de changer la situation. Mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas les moyens d’intervenir qu’on doit s’en désintéresser. On exprime notre attachement aux salariés de Steico ».