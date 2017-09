Après la défaite concédée à Montpellier (48-19), le week-end dernier, en ouverture du championnat, le SU Agen honore son premier rendez-vous avec le public d’Armandie, samedi (coup d’envoi à 14h45) face au Racing 92. Pour démentir l’avis des observateurs qui les condamnent déjà à la dernière place du Top 14 en fin de saison, les Agenais n’ont pas d’autre choix que d’ouvrir leur compteur face au champion 2016.

S’il ne se trouvait pas un Agenais pour croire en une perf’ à Montpellier, face à l’armada sud-africaine du président Altrad, l’attente des supporters lot-et-garonnais, est logiquement différente pour cette première à domicile. Une victoire est-elle dans les cordes des joueurs de Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper ? Dans l’entourage du club agenais, on veut y croire. Et l’on laisse entendre que si le staff a épargné plusieurs de ses cadres dans l’Hérault – Bosch, Ryan et Qera, entre autres, sont sortis prématurément, Erbani a débuté sur le banc -, c’est pour mieux préparer la venue du Racing à Armandie. On jugera de la pertinence de cet avis et de cette stratégie à l’aune de la performance agenaise.

Avec Dulin et Machenaud

Pour ce choc face à un des cadors du championnat, Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper ont retenu un groupe de 30 joueurs – lire ci-dessous -, marqué par les absences de l’arrière Mathieu Lamoulie et du centre Johan Sadie, touchés à Montpellier, et du 2e ligne Leandro Cedaro, qui paye sans doute le carton jaune reçu dans l’Hérault quelques minutes après son entrée en jeu.

Côté francilien, trois anciens agenais devaient être du déplacement : l’arrière Brice Dulin, le demi-de-mêlée Maxime Machenaud et le pilier Viliamu Afatia.