Des surprises, de l’animation, du sport et des manèges… Que demandez de mieux ? Le début de la Saint-Clair, c’est demain, et il y aura de nombreuses festivités pendant quatre jours, le tout organisé par le comité des fêtes, FestiDropt, et l’Élan Girondais Athlétisme. Voici le programme de ce qui vous attend.

Le programme à la loupe

Vendredi 2 juin, le comité des fêtes vous donne rendez-vous sur la place de la République, à 21h pour la traditionnelle fête foraine avec auto-tamponnantes, manèges pour enfants, pêche aux canards, tir à la carabine, friandises et buvette.

Samedi 3 juin, en après-midi, fête foraine place de la République, puis, à 20h30, bal gratuit animé par Festi-Sud DJ, suivi par la French Teuf sur la place de la gare. Buvette et restauration rapide avec sandwiches.

Dimanche 4 juin, la fête deviendra sportive ! Organisée par l’Élan Girondais Athlétisme, une course, avec deux boucles de 6 et 12 km et une côte de 800 mètres, commencera à partir de 8h30. Pour les coureurs nés en 2001 et avant, les tarifs sont de 8€ (6km), 10€ (12km) et 12€ pour les deux. Pour la marche nordique et athlétique de 6km, le tarif est de 8€. À noter que les courses enfants sont gratuites et que les inscriptions se feront sur place à partir de 8h30. Le parcours est balisé et sécurisé par les bénévoles avec ravitaillement à mi-course et une douche à l’arrivée. Récompenses remises après la course et bouteille de vin offertes aux majeurs inscrits.

Durant l’après-midi, la fête foraine battra son plein sur la place de la République et à partir de 19h, ce sera l’heure du repas moules-frites sur la place la gare. Apportez les couverts ! Tarif : 15€ le repas avec café-vin à acheter sur place. La soirée sera animée par un bal avec l’accordéoniste Kevin Monnier et le DJ Festi-Sud prendra la relève jusqu’à 2h du matin. Entre temps, le feu d’artifice aura lieu à 23h.

Enfin, lundi 5 mai, le vide-greniers clôturera la Saint-Clair sur la place de la gare de 7h à 18h. Inscriptions au 06.24.73.13.21 ou au 05.56.61.19.53. Plateau-repas à midi à 8€ et buvette sur place.