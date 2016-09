Le Pian-sur-Garonne La route sous le pont est ouverte à la circulation [DIAPORAMA]

Mercredi 31 août, Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de la Gironde, a inauguré les aménagements autour de l’ancien passage à niveau du Pian : au carrefour giratoire de la RD 1113, suite à la suppression du passage à niveau 64, la RD 672 E4 a été rétablie par passage sous la voie de chemin de fer. 15.000 passages à niveau en France se trouvent essentiellement sur des voies communales (67%) et traversés chaque jour par 16 millions de véhicules.

Or, un train roule vite, jusqu’à 160 km/h et il n’a pas le temps de s’arrêter lorsqu’il voit un obstacle. Un train (environ plus de 1.500 tonnes) lancé seulement à 90 km/h met 800 mètres pour s’arrêter. Une trentaine de passages à niveau sur les 1.200 recensés en Aquitaine ont été jugés « préoccupants » sinon accidentogènes et seront tous supprimés dans les prochaines années.

8 millions d’euros

Depuis plusieurs années, SNCF réseau fait de la sécurité aux passages à niveau une priorité.

L’ouvrage inauguré ce jour-là est un louable exemple de réalisation de partenariat entre le Département, l’Etat, la Région et la SNCF, une opération financée à hauteur de 25% pour chaque partenaire soit un montant total s’élevant à près de 8 millions d’euros. La réalisation a été confiée au groupement d’entreprises BTPS Atlantique – Vinci Terrassement pour la construction du pont-rail et Eurovia Gironde – Vinci Terrassement pour la partie routière. De juin à septembre 2015 a été réalisé le carrefour giratoire sur la RD 1113.

Chantier spectaculaire

La préfabrication sur place de l’ouvrage a suivi avec la mise en place dans l’axe de la voie ferrée, du 6 au 8 mai lors d’une spectaculaire opération « coup de poing : Celle-ci a consisté à couper et terrasser la voie ferrée existante et riper le pont de 1.400 tonnes sur 24 mètres pour le déplacer de sa zone de préfabrication jusqu’à sa position définitive dans un temps record de 54 heures! ».

La troisième phase, réalisée par le Département, a permis de construire le tronçon de la route départementale qui passe sous le nouveau pont reliant le carrefour giratoire au nouveau tracé de la RD 672 E4. Tous les partenaires se sont félicités du résultat de cette opé- ration et ont été les premiers à emprunter cette route désormais ouverte à la circulation, en toute sécurité.

Martine Brigot