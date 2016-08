Marmande La Recyclerie du Marmandais: portes ouvertes ce week-end

Vincent Siret, entre deux réparations de machine à laver, a le sourire : « Bienvenue dans notre joyeux capharnaüm ! ». C’est ici, au n°189 de l’avenue Condorcet, que son association, « Seconde vie », a pour l’heure installé la Recyclerie du Marmandais, un projet qu’il avait de longue date et qui s’est concrétisé au printemps dernier. Le local a ouvert ses portes au début du mois de juillet, « mais nous avons commencé à récolter des objets dès le mois d’avril. Ensuite, tout est allé très vite, et nous sommes même surpris par le succès » explique Marilyn Specogna qui, avec Vincent et d’autres bénévoles, s’occupent de cette recyclerie.

Economique et écologique

Car ici, comme son nom l’indique, on recycle, on donne une seconde vie et une autre chance à des objets, des vélos, des bibelots en fin… de vie, afin de les revendre à bas prix.

Le principe est simple : « Les gens déposent leurs meubles ou leurs machines ; on les nettoie, on les répare s’il faut, et ensuite, nous les proposons à la vente. C’est justement ce qui intéresse les personnes qui font des dons : leurs objets vont trouver une autre vie, être remis en circulation ». C’est la petite équipe de la Recyclerie qui s’occupe du tri (« seuls les vêtements ne sont pas acceptés ici ») ; si rien ne peut être sauvé, tout partira en déchetterie. Mais ce cas est rare : « Quelquefois, il suffit de trois fois rien pour réparer ou remettre sur pieds ! ». D’autant que si Vincent Siret est un très bon bricoleur, il a quand même voulu s’entourer de professionnels pour les réparations d’électroménager ou de vélos : « Nous ne sommes pas une entreprise, mais une association : nous devons nous appuyer sur des compétences. C’est en toute amitié que des professionnels viennent nous donner un coup de main ». M. Lagardère pour l’électroménager, Miss Cartouche pour le diagnostic des têtes d’imprimante, Kustom Kruiz’pour la réparation des vélos ou encore Myriam de « L’atelier Vintage » pour l’évaluation des prix à proposer. Sans oublier un autre partenariat amical avec « Madame s’Amuse », de Meilhan, afin de donner un nouveau look aux meubles (lire en page 17). « Il vaut mieux 1 qui sait que 3 qui cherchent ! » rigole Vincent.

La plupart des objets réparés sont présentés sur la page Facebook de la Recyclerie, « et les gens viennent ou prennent rendez-vous pour acheter ou pour déposer ». Parmi les projets de l’association, trouver un local plus grand. Pour l’heure, c’est dans la campagne marmandaise qu’accueil, réception et réparations se font. Des portes ouvertes sont organisées ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 août, de 10h à 18h (avec auberge espagnole) : bienvenue… à tous !

La Recyclerie du Marmandais, 189, avenue Condorcet à Marmande, tél. : 06.68.89.33.52.