La Recyclerie du Marmandais installée à Coussan (lieu-dit Placiot) organise ses portes ouvertes dans son nouveau local.

De 10 à 18h, samedi et dimanche, l’équipe de Vincent Siret présentera les activités de l’association.

Des stands de professionnels seront également présents, avec entre autres la peinture Eléonore Déco, la décoration Partylite mais aussi des stands sur le recyclage et la transformation des tissus et des fauteuils en tissu et la réparation de vélos. Une bénévole va aussi présenter son projet pastoral. Pour tous ceux qui auraient un petit creux, Kustom Kroc régalera tout le monde!

Entrée libre.