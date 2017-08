Charlie Smith en concert solo au LB ! Une première pour le jeune homme de 18 ans que Chantal et Jean-Marie Sauvaux n’ont pas eu besoin d’aller chercher bien loin: le jeune guitariste est originaire de Meilhan. Né à La Réole et demeurant à Meilhan où sa maman Sandie est conseillère municipale. Depuis l’âge de 4 ans, Charlie joue de la guitare. C’est sa passion et sans doute son futur métier, à en croire la trajectoire qui est la sienne: diplômé de flûte traversière à Londres, il a suivi la classe jazz au collège de Monségur (33). Il est retourné en Angleterre toujours pour étudier la musique. Charlie est habitué à la scène mais en groupe, jamais en solo.

Ce sera une première pour lui ce samedi soir à Ste-Bazeille, dans un registre très british, moderne, à découvrir à partir de 21h.

Possibilité de repas, mais sur réservation au 05.53.83.05.42.