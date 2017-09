L’agence communale de La Poste de Landiras ouvrira mardi 12 septembre dans les locaux de la mairie, 4, place du 11 Novembre.

Cette agence communale est le lieu de proximité pour les opérations postales et financières.

Les habitants de Landiras et des communes environnantes, mais également la clientèle de passage, pourrontt y acheter leurs timbres, enveloppes Prêt-à-Poster et emballages Colissimo.

Ils ont également la possibilité de déposer leurs envois postaux y compris les recommandés et de retirer leurs objets en instance et des sommes d’argent sous certaines conditions.

Un partenariatavec la mairie

« La Poste et la municipalité ont réfléchi ensemble à l’évolution de l’offre de services postale permettant de maintenir une présence attractive et de préserver l’accessibilité à l’ensemble des services postaux », indique La direction Réseau et Banque La Poste Gironde. « Avec cette agence communale, la mairie et La Poste signent un partenariat équilibré et pérenne afin de garantir le maintien de la présence postale grâce à la mutualisation de leurs moyens. L’offre des services postaux disponibles correspond à 95 % des services couramment demandés (courrier/colis, services financiers) ».

►Pratique

Horaires et les jours d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h. La levée du courrier s’effectue à 15h, du lundi au vendredi. Pour tout renseignement sur les services de La Poste : 3631. Pour tout renseignement sur les services de La Banque Postale : 3639.