La Poste recrute 31 facteurs en Lot-et-Garonne

La Poste recrute 3.000 facteurs en France (2.000 en CDI) dont 31 en Lot-et-Garonne d’ici à fin juin. Les candidats travailleront au sein du département où ils ont postulé. Recrutés sur un niveau débutant, ils pourront suivre un parcours professionnel évolutif au sein des métiers du courrier ou au sein des autres métiers de La Poste. Une formation de 15 jours sera dédiée à la distribution et à son environnement, au management de la santé et sécurité au travail.

Deuxième personnage préféré des Français derrière le boulanger et le pompier, le facteur est au cœur des relations de proximité et de confiance qu’entretient La Poste avec tous les Français. Son métier évolue et constitue une profession d’avenir.

Pour postuler, il faut se connecter sur www.laposte.fr/recrute