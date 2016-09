Marmande La police sera armée !

Le dossier présenté par Serge Carbonnet, conseiller municipal délégué à la sécurité, aurait été porté à l’ordre du jour d’un conseil municipal un an plus tôt, le débat aurait été beaucoup plus âpre. D’ailleurs il n’y aurait sans doute pas eu débat car le maire Daniel Benquet était formellement opposé à voir ses policiers municipaux armés de revolvers, des magnum 357, calibre 38. Mais le 13 novembre 2015 (Paris-Bataclan) et le 14 juillet (Nice) ou encore le 26 juillet avec le drame de St-Etienne de Rouvray sont passés par là. Les actes terroristes nous rappellent que notre pays est sous la menace permanente. Mais pas seulement, le maire évoque les déséquilibrés qui peuvent aussi s’en prendre à la population et les policiers municipaux sont en première ligne. «Je veux que nos policiers soient prêts à défendre la population, à se défendre eux-mêmes. je ne voudrais pas qu’on dise un jour après un drame, si j’avais su».

