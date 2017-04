Lundi soir, en conseil municipal, le compte administratif et le budget primitif 2017 ont été occultés par un dossier qui marque le virage de la mi-mandat pour l’équipe de la majorité municipale: le nouveau Pacte Citoyen qui va être abordé et dont Daniel Benquet et son adjoint Bernard Manier ont donné les grandes lignes: le service citoyenneté, qui s’appelle désormais service Vie Citoyenne, va occuper une plus grande place dans la politique municipale, mais aussi dans les bâtiments même de la mairie, puisqu’ils seront directement à l’entrée, sitôt après l’accueil en lieu et place du service Etat-Civil. Les travaux sont en cours. Bernard Manier, adjoint à la citoyenneté, parle de «stratégie de partage autour de trois axes: le partage d’une vision concernant la vie de la cité, un projet de ville ensemble et un moyen de rapprocher le citoyen de la vie publique et des élus».

C’est à lire dans Le Républicain en vente en kisosques ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne