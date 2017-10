Entre deux averses, au rond-point du viaduc à Saint-Macaire, une vingtaine de cyclistes attendent le départ pour reconnaître le tracé de la future piste cyclable Saint-Macaire/Caudrot. Départ donné par Jean-Luc Gleize, président du conseil départemental.

Parmi les cyclistes, on peut reconnaître des élus dont Francis Dussillols vice-président de la Cdc Réolais en Sud Gironde, Philippe Patanchon maire de Saint-Macaire.

Après un parcours de 7,3 km, ils sont arrivés à la halle des bords de Garonne à Saint-Pierre d’Aurillac où les attendaient les présidents des deux Cdc, les conseillers départementaux, les élus du secteur et Jean-Luc Gleize pour la remise symbolique au département du tracé définitif de la piste cyclable, Saint-Pierre d’Aurillac se situant exactement à mi-parcours du tracé.

Un tracé dans la continuité

Francis Dussillols s’est réjoui « qu’il n’y ait pas eu besoin d’avoir recours à une procédure d’utilité publique concernant les acquisitions foncières, sujet délicat quand on touche au droit de propriété pour l’intérêt général ».

Les deux CDC du Réolais et du Sud-Gironde ayant finalisé le dossier, c’est au Département de prendre le relai comme maître d’ouvrage pour une réalisation du projet qui devrait aboutir fin 2019.

Ce tronçon de piste cyclable débutera au viaduc de Saint-Macaire, longera les bords de Garonne en passant par Saint-Macaire, Le Pian-sur-Garonne, Saint-Pierre d’Aurillac, Saint-Martin-de-Sescas, Caudrot et Castets-en-Dorthe.

Jean-Luc Gleize a affirmé sa satisfaction: « une vraie nécessité touristique dans cet écrin splendide des bords de Garonne, précieux avec une économie non délocalisable. Cette piste cyclable permettra de réduire le volume des véhicules, car un vélo c’est une voiture en moins sur la route. C’est une valeur ajoutée pour le département, une continuité entre les deux rives ».

Fin 2018

Du côté Langon, le tronçon déjà réalisé jusqu’au centre hippique de la Gourmette doit être prolongé plus tard jusqu’à Roaillan. Le tronçon Bazas/Captieux s’achèvera fin 2018.

Le coût se monte à 1.650.000€ pour la partie Roaillan/Langon, 2.800.000€ pour Bazas/Captieux et 3.000.000€ pour Saint-Macaire/Castet-en-Dorthe et Castillon. Le but est de parvenir à un maillage complet pour rejoindre les grandes voies européennes.